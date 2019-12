Premio 3P, Alessandria fa il bis

Vincere la prima volta è bello, emozionante ed è il riconoscimento di una scelta di comportamento coinvolgente e corretta. Ripetersi, a distanza di un anno, è ancora più importante: nell'albo d'oro del premio 3P 'Patto, passione e partecipazione', c'è sempre l'Alessandria, che già era stata vincitrice per la stagione 2017 - 2018, è di nuovo al primo posto per il campionato 2018 - 2019.

Il premio nasce dalla sinergia tra Lega Pro e Osservatorio per le manifestazioni sportive per promuovere un nuovo modello di partecipazione negli stadi attraverso la collaborazione tra società, tifosi e istituzioni.

A ricevere la targa, a Riccione, il segretario generale Stefano Toti, premiato da Daniela Stradiotto, presidente dell'Osservatorio, da Gabriele Gravina, presidente della Figc, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro e da Marcello Nicchi, presidente dell'Aia. "Il premio si inserisce in un cambio di cultura, che vede lo stadio come luogo per le famiglie - sottolinea Ghirelli - e si lega ad iniziative, sempre più numerose, con club e tifosi protagonisti di gesti di fair play".