Taglio del nastro alla Casa della Salute di Ozzano

OZZANO - Questa mattina a Ozzano, alla presenza di molti sindaci del territorio in fascia tricolore e di tantissimi cittadini è stata inaugurata, nel complesso del Polo ex Cementi Rossi in Via Rivara, la “Casa della salute”, realizzata dal Comune con l’Asl Al.

Si tratta di una struttura all’avanguardia composta da ambulatori che ospiteranno medici di base e specialisti, sale diagnostiche e di prelievo nonché uffici amministrativi. Servirà un bacino di 14 paesi del circondario, oltre 8000 persone. Il polo “Cementi Rossi” è stato donato al Comune dall’Industria piacentina che ha condiviso il progetto e vi ha contribuito economicamente.

Il polo è destinato, nell'idea dell'amministrazione del sindaco Fabbri, ad ospitare anche spazi dedicati a finalità sociali, culturali, turistiche e commerciali.