Novese nel segno di Motta

NOVI LIGURE — Dura meno di quindici minuti la resistenza del Costigliole: contro una Novese ansiosa di riscattare il pareggio con la Luese del sabato precedente i ragazzi di Musso possono poco.

Al 4' i biancocelesti sono già avanti con un gol di Motta bravo a ribadire in rete una parata su colpo di testa di Russo. Al 9' Giordano solo in area raddoppia e al quarto d'ora ci pensa Russo a fare tutto da solo per il 3-0.

Il Costigliole, non pervenuto, non impegna mai Canegallo, e nella ripresa incassa ancora due reti da Motta ed una dal subentrato Paini per il 6-0 finale.

Con questi tre punti la Novese si porta di nuovo a ridosso delle prime in classifica e alla ripresa del campionato potrà sfruttare lo scontro diretto fra le avversarie.

Vittoria anche per il Tassarolo che piega il San Giuliano Nuovo con una rete di Blaresin e stacca tutti nella corsa playoff.