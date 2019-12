Elisa, dallo sci a Masterchef: "Cucinare mi rilassa. Ma non in tv..."

ALESSANDRIA - Non le è riuscito l’ultimo sprint per arrivare nella cucina di Masterchef tra i venti aspiranti chef più bravi d’Italia. Ma Elisa Fornari, 22enne alessandrina che proprio quest’anno, per la prima volta, non potrà inforcare gli sci e partecipare alle gare nazionali e internazionali per via di un brutto infortunio che le ha stroncato la carriera, ci è andata proprio vicino.

Arrivando, nel corso delle prime selezioni, a farsi ‘autografare’ il grembiule da Antonino Cannavacciuolo grazie alla rivisitazione di un suo celebre piatto.

«Mi è sempre piaciuto cucinare - racconta la Fornari - Così mi sono iscritta quasi per gioco. Di sicuro, non avrei mai pensato di arrivare a preparare qualcosa davanti a Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli».