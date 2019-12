Uwa, il nigeriano che pulisce la città troppo sporca

ALESSANDRIA - L’avranno visto in molti, in città. È quello con la scopa, la paletta e i sacchi della spazzatura. Pulisce dove è sporco e lo fa gratuitamente, senza chiedere nulla in cambio. Si chiama Uwa, arriva dalla Nigeria e, in attesa di un lavoro vero, si prodiga a favore dell’Alessandria ospitale. Per noi è il “personaggio del 2019”. Sul giornale oggi in edicola, la sua storia.