Addio a Giannetto Re, custode della memoria del raduno

CASTELLAZZO BORMIDA - Dal papà Marco, farmacista e ideatore del raduno 'Madonnina dei Centauri', Giannetto Re aveva ereditato la professione e la passione per i motori, oltre che la memoria dell'evento internazionale più importante in provincia.

Si è spento oggi, all'età di 89 anni, a 'Villa San Fortunato', dove era ricoverato da qualche tempo per problemi di salute.

Classe 1930, anche lui farmacista insieme alla moglie Milena, per molti anni aveva esercitato nella farmacia all'inizio di via XXV Aprile, a pochi passi dal Comune, la stessa del padre. Sempre in prima linea negli eventi motoristici e per tenere vivo il ricordo dell'opera del padre, che nel 1933 aveva fondato il Moto Club Castellazzo. Insieme alla consorte, Giannetto Re aveva scritto un volume dedicato proprio alle origini del raduno.

"Con lui se ne va un grande testimone del Moto Club Castellazzo, del raduno, della nostra comunità", il messaggio del sindaco, Gianfranco Ferraris.

Lascia la moglie e i figli Marco ed Elena. Il rosario sarà recitato lunedì, alle 20, nella parrocchia di Santa Maria dove martedì, alle 15, sarà celebrato il funerale.