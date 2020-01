Fortitudo, la rincorsa si ferma all'ultimo quarto

La rincorsa di Fortitudo Sandara si ferma all'inizio dell'ultimo quarto. Vince Empoli, 71-57 nell'atto conclusivo del girone di andata della serie B. Primi due parziali gestiti meglio dai padroni di casa, formazione solida che insegue i playoff.

Alessandria all'intervallo lungo è sotto di 9, 33-24, ma la reazione dei ragazzi di coach Claudio Vandoni riapre la partita. Un parziale di 22-15 per il quintetto ospite, con Pavone in serata speciale, doppia doppia per lui, 11 punti e 12 rimbalzi. Dopo 30' 48-46, che illude, ma nell'ultimo parziale Fortitudo concede troppe seconde palle ai toscani, 23-11 per riprendersi la gara.

Nella prima parte della stagione 8 punti per Serafini e compagni, tre successi in casa e uno in trasferta. Il ritorno inizia ancora lontano dal PalaCima, scontro salvezza con Mamy Oleggio. La squadra ha qualità, ma manca ancora di continuità di rendimento in partita. A Empoli meno punti dai giovani, ad eccezione dell'eccellente 11 di Bellachioma, 19 anni appena compiuti. Da qualche turno mancano i canestri di capitan Lemmi, assolutamente da ritrovare.

EMPOLI - FORTITUDO SANDARA 71-57

(20-14, 33-24, 48-46)

Fortitudo: Pavoni 11, Lemmi, Serafini 13, Gay 4, Sperduto 10, Gallizzi, Zampogna 4, Paoli 4, Bellachioma 11. Ne Buldo, Grossholz, Sabli. All.: Vandoni