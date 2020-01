L'acquese Pernigotti campione regionale

Ultima prova della Piemonte X Cross Cup. Soprattutto, a Lanzo, la gara per assegnare i titoli regionali di ciclocross. La maglia degli esordienti1 è di Pietro Pernigotti, il giovane corridore acquese che vesta la maglia de La Bicicletteria Racing Team.

Condizione eccellente messa in mostra sette giorni prima e confermata nella prima gara del 2020. Su un percorso molto tecnico, e scivoloso per il meteo, Pietro è al comando da metà del primo giro, in un terzetto composto anche dal lombardo Longoni e dal ligure De Rienzo.

Longoni allunga, sfruttando uni scivolone di Pernigotti che, però, risale in bici e amministra la seconda posizione fino al traguardo, che gli vale il primo posto in Piemonte. Secondo dei piemontesi Cristian Galasso (Rostese Giant), 4° assoluto, bronzo per il valenzano Giacomo Dentelli, che è 6° all'arrivo.

Sabato prossimo Pietro e Giacomo gareggeranno agli italiani a Schio, con i migliori di ogni regione.