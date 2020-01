Auto con carico eccezionale verso Acqui

ALESSANDRIA - Un'auto con carico eccezionale è stata più volte segnalata, in giornata, dagli automobilisti alessandrini. Fermata e sanzionata dalla Stradale, attualmente è in viaggio in direzione Acqui Terme. A causa del peso dei bagagli sul tetto - che gli agenti hanno intimato al conducente di alleggerire - procede a velocità molto ridotta, provocando code e problemi al traffico.