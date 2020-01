Tre alessandrine per due primi posti

CASALE - C'è quasi da ringraziare il posticipo di una settimana di tutto il calendario di Prima Categoria, perché non si poteva immaginare per il rientro dalla pausa un programma più interessante: in entrambi i gironi si sfidano le prime due in classifica in gare ovviamente molto importanti e in entrambi i gironi c'è un terzo incomodo alla finestra che potrebbe approfittarne. La situazione, oltretutto, dovrebbe ripetersi in primavera quando nel ritorno questo diventerà l'ultimo turno di stagione regolare.

Nel girone B Stay O'Party ospita La Vischese in uno scontro fra capoliste a quota 30: i casalesi vengono da un pareggio 0-0 dopo cinque vittorie di fila, gli avversari da tre successi, e c'è anche la Chiavazzese con lo stesso punteggio impegnata in trasferta con l'Azeglio, che spera in un pareggio perché il primo posto solitario sia tutto nelle sue mani.

Nel girone G basta la quota punti delle due squadre per far capire quanto Luese - Sexadium sia importante: 36 i padroni di casa, uno in più gli ospiti, per numeri da capogiro così come le strisce di imbattibilità salite rispettivamente a quattordici e tredici gare senza sconfitte. La Novese, che con i suoi 33 punti sarebbe prima in ogni altro girone, insegue, prova a ottenere il massimo dal confronto con la Fulvius e spera in un passo falso di una delle due o in un pareggio: domenica prossima al "Girardengo" arriva proprio l'undici sezzadiese.