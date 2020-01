Domani la firma di Eleuteri. Caturano non è la prima scelta

Oggi il primo giorno di Davide Di Quinzio in grigio, con sulla 'ricetta' per il salto di categoria atteso da quasi mezzo secolo

Fra poche ore anche l'esterno destro: due candidati, l'Alessandria ha puntato su Alessandro Eleuteri, scuola Juve, proprietà Atalanta, in questa stagione in prestito alla FeralpiSalò, con 10 presenze. Il giocatore, classe '98, già oggi non era più in gruppo con i 'leoni del Garda', che per colmare il vuoto della sua partenza hanno tesserato Davide Pitturini (97) dal Pescara. Sarà Eleuteri, e non Valietti, l'uomo di fascia a cui chiedere anche cross dal fondo, di fatto il compito di Cambiaso.

Capitolo attacco: i nomi sono più d'uno, Sasà Caturano non è la prima scelta. Almeno un paio (Martignago, Romero) davanti a lui, ma anche altri.

Si svuota, intanto, l'infermeria: guariti tutti gli influenzati e anche Gazzi è di nuovo in gruppo