Massimo Torchio ai giovedì in musica del Kristalli

ALESSANDRIA - La prima stagione musicale del cinema-teatro Kristalli non poteva che avere un occhio di riguardo per gli artisti alessandrini. Tre di questi hanno un album in uscita: Massimo Torchio, Dado Bargioni e Marcello Milanese. Generi diversi, personalità differenti e lo stesso palco ad ospitarli. Sempre il caso ha voluto che il crooner mandrogno Franco Rangone decidesse di festeggiare i suoi 80 anni al Kristalli.

Il primo appuntamento è per giovedì 23 gennaio alle 21 con Massimo Torchio (ingresso 15 euro). Nato ad Alessandria, scrive e canta le proprie canzoni. Durante i concerti ama alternare, con fare istrionico, la musica a veri e propri reading, coinvolgendo il pubblico con la bellezza dell'architettura in versi, cosi da valorizzare la parola scritta, senza disdegnare la semplicità e l'importanza del messaggio. Torchio presenterà il suo nuovo album, Non Vi Appartengo, e il video La Città Scollegata. Opening Act di Filippo D'Erasmo.

Informazioni e biglietti: Multisala Kristalli, piazza Ceriana dal lunedì al sabato (escluso mercoledì) dalle 19.30 alle 22, domenica dalle 15.30 alle 20.

Il 6 febbraio, festa in musica per gli 80 anni di Franco Rangone; il 27 febbraio, Utopia band con ‘Raccontami una storia: Augusto Daolio’; il 26 marzo Dado Bargioni 4+ con il suo album ‘Il Pezzo Mancante’; il 23 aprile Marcello Milanese aka 106 con il nuovo video, e chiusura il 14 maggio con Overlook Hotel Alessandria, serata di improvvisazione e interazione col pubblico.