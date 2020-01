Swimming Club sale sull'ottovolante

I titoli regionali sono otto: nel salvamento lo Swimming Club Alessandria scala di nuovo la classifica generale, grazie anche al contributo anche delle categorie giovanili, presenti in massa.

Per Lucia Tassinario tre ori nei 'ragazzi': 100 metri percorso misto, 50 tarsporto manichino e 100 ostacoli. Uno scudetto anche per Fabio Galletti nei 100 ostacoli, e bronzo nel trasporto manichino.

Completa la cinquina di vittorie individuali Rebecca Lassandro nelle juniores, prima nei 200 ostacoli in 2'23''92 (e argento nei 100 pinne, in 58''85), migliori prestazioni personali di sempre e tempi per gli assoluti.

Tris di successi per le staffette: la 4x25 manichino ragazzi, con Alessio Piglonica, Tommaso Aliotta, Alberto Pizzetti e Mattia Levati; la 4x50 ostacoli ragazzi, con Alberto Pizzetti, Andrea Fusco, Fabio Galletti e Andrea Randi; la 4x50 ostacoli junior femminile, con Lucia Tassinario, Siria Manca, Rebecca Lassandro e Emma Tartara.

A livello individuale altre sei medaglie, con Galletti, Randi, Pizzetti, Lassandro, Alice Monforte e Daniele Battegazzore, il 'capitano', che al bronzo nel superlifesaver aggiunge il tempo per gli assoluti..

Nel bottino altre quattro medaglie dalle staffette: argento con la 4x50 ostacoli senior maschile (Zanola, Lassandro,Canepari, Battegazzore) e bronzi per la 4x50 mista junior femminile (Lassandro, Manca, Tartara, Tassinario), la 4x25 manichino ragazzi femminile (Bennati, Gallione, Giacomello, Buscaglia), e la 4x25 manichino senior (Battegazzore, Canepari, Lassandro, Polo).

Grazie al contributo di tutte e tutti gli atleti in vasca, la società alessandrina chiude al sesto posto, a una manciata di punti dal quarto.