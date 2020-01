Gregucci, contratto fino a giugno 2021

Non ci aveva convinti con il tono della voce. Solo un tentativo per prendere tempo: proprio in quel momento, 13.45 di oggi, Angelo Gregucci stava per firmare la risoluzione del contratto che lo legava alla Salernitana fino a giugno 2020.

Pronto a firmare per i Grigi: accordo fino a giugno 2021, un anno e mezzo, da aggiungere alle 38 presenze (media punti 1,71) nella prima esperienza in panchina, stagione 2015 - 2016, quella dell'avventura in Tim Cup, fino alla semifinale, ma anche dell'uscita di scena al primo turno dei playoff, contro il Foggia di De Zerbi.

La scelta di Artico e della società sarebbe maturata nelle prime ore dopo l'esonero di Scazzola: le parti si sono sentite più di una volta, fino all'accordo di oggi.

Gregucci arriva senza collaboratori: lavorerà con lo staff scelto a inizio campionato e domani mattina Marco Martini avrà con lui un colloquio per spiegare un gruppo che, comunque, nelle ultime ore ha già studiato in alcuni video.

La presentazione ufficiale domenica, dopo la gara con l'Olbia, in cui Gregucci andrà in panchina.

Sull'arrivo di Gregucci la tifoseria si è divisa, tra favorevoli e contrari. Sul sito ufficiale il bentornato. "Il suo profondo legame con i Grigi e la sua lunga esperienza ci guideranno - si sottolinea - verso importanti traguardi"