Tutti in campo: l'era Gregucci è iniziata

SPINETTA MARENGO - Lavoro la parola d'ordine. Anche positività. "Vi vedo tutti depressi. Non va bene: il cavallo si spinge verso l'alto tutti insieme". Il cavallo, per Gregucci, sono i Grigi e la positività deve essere generale, pubblico e organi di stampa compresi.

Un invito a non ripiegarsi su se stessi, come invece, fino ad ora, ha fatto la squadra tutte le volte che è passata in vantaggio. "Secondo me è meglio stare alti, che finire tutti in bocca al portiere".

Concetti che il nuovo tecnico ribadirà, ogni giorno, ai giocatori. Per recuperare, sotto tutti gli aspetti, anche quello fisico, aumentano gli allenamenti: già questa mattina, poi domani, doppia seduta sia mercoledì, sia giovedì, poi ancora venerdì e sabato. Per cambiare anche la testa, e il dna remissivo.

Allenamento sotto gli occhi del ds Fabio Artico, al lavoro per gli ultimi innesti di mercato. "Solo per migliorare" l'unica indicazione di Gregucci. Che, però, qualche nome lo ha fatto.