"Qui il vero bio, non buttiamo via mai nulla"

ALESSANDRIA - Le temperature di queste settimane non sono certo le più rigide fatte registrare dagli inverni degli ultimi anni, tutt’altro. Della neve nemmeno l’ombra, e anche per quanto riguarda le gelate il termometro è sceso di rado sotto lo zero.

Nell’orto, ad ogni modo, si possono iniziare i primi lavori di vangatura e manutenzione. «Purtroppo siamo sempre più vincolati ai cambiamenti climatici - spiega Umberto Bellingeri, vice presidente dell’associazione ‘Orti in città’ - A novembre, ad esempio, la quantità di pioggia è stata impressionate e molte colture sono marcite. Tra dicembre e gennaio, invece, c’è stata estrema siccità e in alcuni giorni temperature quasi primaverili». Condizioni che complicano i piani anche ai coltivatori più esperti.

‘Orti in città’ è l’associazione di volontari che ha sede in viale Milite Ignoto e che con il benestare del Comune, proprietario dei terreni, offre a chi è già in pensione l’opportunità di gestire un piccolo appezzamento di terra (50 mq) in cambio del pagamento di una quota associativa annuale di 50 euro.