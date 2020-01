Spinetta, terra di aziende e di dolore mai risarcito

SPINETTA MARENGO - Spinetta Marengo è sotto i riflettori per i dati dell’indagine epidemiologica che è stata pubblicata a dicembre. Un’analisi alla quale vanno associate le testimonianze di dolore diretto e indiretto e la storia del polo chimico del sobborgo. Venerdì 7 febbraio si terrà una manifestazione organizzata da alcuni comitati che puntano il dito contro la Solvay. Ma la multinazionale si difende attraverso le parole del suo direttore.

Sul giornale in edicola oggi raccontiamo storie di vita diverse, ma il loro cuore batte all’unisono cadenzato dal ritmo del dolore. Uno sconforto profondo provocato dalla malattia, dalla morte dei loro cari, dalla beffa di un risarcimento che non è arrivato per motivazioni di cui non riescono a cogliere il senso. E un denominatore comune: Spinetta Marengo col suo inquinamento.