Coppi pedala nell'eternità. Con la musica di Rossella Spinosa

ALESSANDRIA - Fausto pedala e sembra che voli. Rossella suona e lo spinge verso i traguardi che sono solo di pochi. Anzi, di uno solo.

Coppi e Spinosa, un duo speciale: due capitani, il campionissimo in bici e la campionissima al pianoforte.

Un evento unico, oggi, a Palazzo Monferrato: per il gran finale dell'anno coppiano note e immagini che celebrano il più grande di tutti, nell'ultimo weekend in cui, al 3° e 4° piano (fino a domani) si può visitare una mostra che ha conquistato tutti, "Scatti. Fausto Coppi e i suoi fotografi. Dialogando con i quadri di Miguel Soro".

Le gigantofotografie dei campioni della macchina fotografia, le opere a tecnica collage dell'artista (e ciclista) spagnolo e, nel salone, oggi alle 17.30, un appuntamento da non perdere: la proiezione di un cortometraggio su Coppi, con immagini di archivio del Museo del Ghisallo, e, al pianoforte, la colonna sonora eseguita, live, da Rossella Spinosa, che nella sua carriera ha collaborato con compositori di prestigio (da Castaldi a Fedele, da Mochizuchi a Bacalov), a sua volta eccellente compositrice e, particolarità, la più brava, in assoluto, a sonorizzare pellicole del cinema muto.

Oggi farà emozionare tutti, ancora una volta insieme a Coppi: una fuga di passione verso l'eternità. Unica per Alessandria e il territorio, occasione perfetta, anche, per visitare, o tornare a visitare, "Scatti", esposizione che vanta numeri altissimi di pubblico. E per concludere con un grande spettacolo l'anno del centenario.