Eleuteri è out: lesione al retto addominale

"Non mi era mai capitato prima di vedere un mio giocatore infortunarsi facendo una rimessa laterale" . E' Angelo Gregucci a raccontare come Alessandro Eleuteri è finito ko. "Si è accasciato al suolo, durante un allenamento, mentre stava effettuando una rimessa laterale".

L'esterno destro, di proprietà Atalanta, arrivato a metà mercato, adesso sarà fuori causa per qualche settimana: gli accetamenti hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto addominale.

Non sono indicati tempi di guarigione, ma in problemi muscolari di questo tipo solitamente la prognosi è dai 15 ai 30 giorni. Il giocatore ha già iniziato, come si specifica sul sito della società, "le terapie fisioterapiche e riabilitative".

Una assenza, la sua, che potrebbe accelerare il cambio di modulo, passando ad un 4-3-3.