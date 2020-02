Donna investita da un treno, linea tra Genova e Torino in ripresa

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 14.40 - Trenitalia comunica che il traffico sulla linea Genova - Torino è in graduale ripresa. Maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti per i treni istradati su percorso alternativo tra Alessandria e Arquata Scrivia via Tortona e servizio sostitutivo con bus tra Alessandria e Arquata Scrivia.

- E' sospeso il traffico ferroviario sulla linea Genova-Torino, tra Novi Ligure e Bosco Marengo all'altezza dell'ex stabilimento Ilva, a causa dell'investimento di una persona: in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, ma si tratterebbe purtroppo del suicidio di una donna.

Maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti per i treni istradati su percorso alternativo tra Alessandria e Arquata Scrivia via Tortona. Cancellati, invece, i convogli R 6115 Alessandria (12) - Arquata Scrivia (12:27), R 6114 Arquata Scrivia (12:38) - Alessandria (13:05); su percorso alternativo i treni IC 511 Torino Porta Nuova (10:40) - Salerno (21:24), RV 2510 Genova Brignole (10:21) - Torino Porta Nuova (12:30), RV 2511 Torino Porta Nuova (10:30) - Genova Brignole (12:43), RV 2513 Torino Porta Nuova (11:30) - Genova Brignole (13:39) e RV 2514 Genova Brignole (12:21) - Torino Porta Nuova (14:30).