Pastorfrigor a valanga, la Don Bosco si arrende

FRASSINETO - La Pastorfrigor travolge 5-1 la Don Bosco Alessandria: riparte alla grande la formazione guidata da Fabio Borlini che dimostra grinta e carattere e si aggiudica l'anticipo valido per il girone I di Seconda Categoria, giocato oggi pomeriggio (sabato) al 'Raciti'.

Nel primo tempo parte però meglio la squadra ospite che si rende pericolosa al 10' con D’Agostino che calcia e trova la respinta di Parisi, sulla ribattuta ci prova anche Pirrone, ma senza fortuna. Alla mezzora Pastor pericolosa in contropiede: scatta Casone a sinistra, calcia ma viene 'murato' dall’intervento di Masneri. L'equilibrio si rompe in chiusura di frazione, quando Casone firma l'1-0 a coronamento di un'azione avviata da Beltrame, che non era riuscito a segnare in prima persona.

A inizio ripresa raddoppio dei padroni di casa: errore in retropassaggio di Cesaro, Beltrame ne approfitta e sigla il 2-0. Al 15' entra in area Cirillo serve un pallone interessante, Zago intercetta con la mano e per il direttore di gara è rigore: dal dischetto va Rinaldi che non sbaglia e riapre la partita. E

' una gioia effimera, però, perchè la Pastor trova immediatamente il punto del 3-1, grazie a Michele Martinengo, che batte Masneri con un preciso colpo di testa, e poco più tardi arriva anche il quarto sigillo, ancora con Beltrame, abile a tradurre in rete un perfetto suggerimento di Vetri. Nel finale, a giochi sostanzialmente fatti, gloria anche per Daniele Martinengo, che scappa in contropiede e dà al punteggio la dimensione definitiva.

Pastorfrigor Frassineto-Don Bosco Al 5-1

Reti: pt 41’ Casone (P), st 2’ e 30’ Beltrame (P), st 15’ rig. Rinaldi (D), st 17’ M. Martinengo (P), st 41’ D. Martinengo (P)

Pastorfrigor Frassineto: P. Parisi, Zamburlin, Zago, Lasmano, Beltrame (st 35’ Nese), Fiore (st 16’ Beccaris), M. Martinengo, Vetri, D. Martinengo, Francescon (st 32’ A. Parisi), Casone (st 22’ Tufano). A disp.: Favaretto. All.: F. Borlini

Don Bosco Al: Masneri, Como, Roccaforte (st 14’ Cirillo), Borsalino, Cesaro, Sina, Pirrone, Volante (st 10’ Benatelli), Parisi (st 25’ Romano), Rinaldi (st 20’ Zerouali), D’Agostino (st 17’ Ben Yahya). A disp.: Piccinini. All.: Perrotta