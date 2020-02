Cremona batte Arredo Frigo. Come all'andata

"Siamo sinceri: Cremona è più forte di noi. Per provare a vincere questa gara avremmo dovuto fare la prestazione perfetta e, forse, non sarebbe bastata. Se dobbiamo trovare un elemento positivo in uno 0/3, almeno il livello della pallavolo giocata è stato superiore all'ultima gara prima della sosta. Alle ragazze, a tutti dico: su la testa, cerchiamo di affrontare al meglio il giron di ritorno".

Ivano Marenco, coach di Arredo Frigo Makhymo Acqui, prova ad incoraggiare l'ambiente: certo, la seconda parte della stagione inizia come la prima, in salita.

Nel primo set termali vicine all'Esperia fino al 10/8, poi in crisi, sotto 17/9 e 25/16.

Qualche cambio nel secondo - Oddone in difesa al posto di Gouchon - di nuovo battaglia fino al 12/11, quando le padrone di casa allungano, 21/15, e poi gestiscono, 25/19.

Nel terzo Acqui è anche avanti 4/8 ancora 10/12, quando Cremona torna in cattedra, 16/12 e poi 25/20, per il 3/0.