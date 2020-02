Laboratorio di cucina nella prima frontiera dell’accoglienza

ALESSANDRIA - È stata una giornata speciale, quella di domenica, per le ospiti dell’ostello femminile della Caritas: grazie a un progetto del Csvaa, infatti, lo chef del ristorante ‘I due buoi’ Jumpei Kuroda ha tenuto un laboratorio di cucina basato sul riutilizzo dei prodotti recuperati dai supermercati.

«Tutto cibo - hanno evidenziato Cristina Massocco del Csvaa e Giampaolo Mortara della Caritas - non ancora consumato, buono e di conseguenza assolutamente edibile».

Il risultato finale, uno spettacolare risotto ai carciofi con pane croccante, ma la lezione più importante è stata quella relativa all’insegnamento a non sprecare: se un prodotto è magari ‘ammaccato’ o ‘brutto’, infatti, non significa che non sia buono.