Novipiù solida. Adesso Torino

Novipiù solida. Resiste anche alla carica degli ex. La squadra di coach Mattia Ferrari batte Latina, 82-76, e si prende il secondo posto solitario, a -2 dalla capolista Torino. Domenica (ore 12 con diretta Sportitalia) la sfida del “Pala Gianni Asti” che vale la leadership del torneo. Intanto la Junior (Martinoni 20 punti) incassa questa vittoria contro Latina che dimostra lo stato di salute dei rossoblù (terzo successo in fila) e una classifica che non rispecchia il valore della squadra dell’ex Gramenzi (con Pepper e Musso nella pattuglia degli ex rossoblù).

La partita. Dopo tanto equilibrio con prevalenza della Junior (42-34 all'intervallo), la gara si decide nel finale. Il sorpasso di Pepper mette i brividi (+1 ospite sul 75-76 a 45” dal termine). Ma lo stesso Pepper sbaglia la tripla del potenziale +4 e Piazza è lucido a conquistare i tiri liberi decisivi. Il fallo antisportivo subito dal playmaker da parte di Bolpin mette la partita nelle mani di Casale. Piazza fa 3/4 dalla lunetta e chiude il discorso.

Per Martinoni gara da mvp. Sims porta a casa 15 rimbalzi. Buono l’impatto di Tomasini e dalla panchina di Davide Denegri e Gora Camara. Decisivo, come detto, Piazza nel finale.

Novipiù - Benacquista 82-76

(19-14, 42-34, 59-57)

Novipiù Casale: Tomasini 15, Valentini 3, Cesana 2, Denegri 10, Martinoni 20, Sims 7, Piazza 5, Roberts 14, Camara 6. Ne: Sirchia, Giombini, Battistini. All. Ferrari

Benacquista Latina: Moore 15, Musso 9, Cassese 11, Di Pizzo, Romeo 2, Pepper 12, Bolpin 8, Raucci 8, Ancellotti 11. Ne: Di Prospero. All. Gramenzi