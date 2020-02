Derthona: il ricordo di Luigino Fassino

Emozione, lacrime, senso di appartenenza. La Bertram Derthona ha celebrato nel migliore dei modi il primo anniversario della scomparsa del suo "patriarca" Luigino Fassino. I suoi ragazzi - allenatori e giocatori - sono tornati a casa, da tutt'Italia, per rendergli il doveroso omaggio. Prima il brindisi informale, poi la sfilata in campo durante l'intervallo della partita Bertram-Treviglio, poi la consegna alla vedova, la signora Renata, del premio "Leone d'oro" alla memoria… E' mancata solo la vittoria finale della partita come ciliegina di una torta dal sapore autentico. Ma la rimonta, da -16, sicuramente sarebbe piaciuta a Luigino.

Foto Il Piccolo - Derthona Basket