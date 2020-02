Vigili, sciopero il 2 marzo. Trattative sulla reperibilità?

ALESSANDRIA - In una ‘giornata tipo’ quanti sono gli agenti di Polizia Municipale a disposizione? «Questa è la domanda che facciamo da tempo e alla quale non è mai stata data una risposta - ha spiegato Luca Righini della Uil che insieme alla Cgil, Cisl, Csa e Dicaap- Sulpm stanno seguendo lo stato di agitazione del vigili - Che è però il punto di partenza per qualsiasi tipo di ragionamento, che ha come presupposto il numero esiguo di personale in organico».

Questo ha portato a decidere per lo sciopero: i vigili incroceranno le braccia per due ore (su ogni turno di lavoro) nella giornata di lunedì 2 marzo. Giorno di mercato, «dove l’assenza della Municipale può incidere».