Coronavirus: annullata la partita tra Autosped e Crema

CASTELNUOVO SCRIVIA - Il coronavirus ferma anche il basket: pochi minuti fa la Federazione italiana pallacanestro, attraverso il comitato regionale lombardo, ha comunicato il rinvio a data da destinarsi della gara di A2 femminile tra Autosped Castelnuovo e Crema, originariamente in calendario questa sera, alle 21, al PalaCamagna di Tortona.

Oggi, alle 15, la società cremasca aveva scritto alla Federbasket per chiedere di non giocare, argomentando la richiesta con l'ordinanza del sindaco di Crema, con cui sono state vietate tutte le manifestazioni sportive, invitando tutti a limitare gli spostamenti se non necessari. La dirigenza di Castelnuovo ha risposto che si sarebbe attenuta alle indicazioni della Legabasket e della Fip. Che sono arrivate poco dopo le 17: con parere favorevole della LegaBasket di A1 e A2 femminile "la partita Autosped - Crema è slittata a nuova collocazione, ancora da stabilire".

Già ieri, cone annunciato su questo sito, erano saltati tutti gli incontri dei gironi A e B delle serie B1 femminile e B maschile di pallavolo, interessate Arredo Frigo Makhymo Acqui e Novi, e la federazione italiana sport rotellistici ha annullato, e spostato a nuova data, anche la partita di A1 di hockey in line tra Sportleale Monleale e Lepis Piacenza, che si sarebbe dovuta disputare questa sera al PalaMassa di Monleale.