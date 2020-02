Nuova Boccia, un piede nei playoff

La vittoria nello scontro diretto con Forti Sani vale il secondo posto per la Nuova Boccia. E, anche, un piede nei playoff di Promozione. Un successo pesante, 15-7, il terzo consecutivo, che proietta la squadra di Bruno Orso verso le sfide per salire in A2.

Avvio combattuto: vince la coppia Fossati - Vergnano (6-4), perde la terna Rosso - Torta - Mometto (6-11), Pavan domina l'individuale (11-0), pareggia la seconda coppia Borella - Della Piazza (7-7) ed è 5-3 dopo la prima serie di prove. Addirittura pareggio dopo il tiro progressivo, Rosso battuto 29-35, ma i padroni di casa tornano avanti con i due tiri di precisione, con Borella (14-5) e Torta (18-8). Fossati si aggiudica il secondo individuale (11-2), Forti e Sani accorcia con la terza coppia, sconfitti di misura (9-11) Vergnano - Pavan, ma prima Mometto - Borella in volata (6-5) e poi la terna Torta - Della Piazza - Saini (8-2) chiudono i conti, 15-7.

Con lo stesso punteggio (7-15) cade La Familiare sul campo dell'Enviese: gli unici successi con Gatti nell'individuale (11-3) e Ferraris nel primo tiro di precisione (22-9), il 5° punto è il pareggio (10-10) di Ressia nel secondo individuale. Un paio di partite risolte in volata dall'Enviese, che avrebbero postuto spostare gli equilibri, come nel secondo tiro di precisione, con Piccardo sconfitto 12-13, e Guido nel progressivo, 26-29.

Sugli altri campi Veloce Club - Marene 16-6, Aostana - Centallese 9-13. In classifica, a un turno dalla fine, Centallese comanda con 19 punti, poi Nuova Boccia, Enviese e Velcoe Club con 14, Forti e Sani con 12, La Familiare e Aostana con 11, Marene con 9

In Prima Categoria San Candido Scm completa il suo domino nel C, 10-8 nello scontro al vertice con Silpa. La fase regolare si chiude con San Candido primo con 15 punti, ammesso direttamente alla fase finale. Poi Silpa con 10, Pianezza con 8, Nosenzo con 7 e Le Carreau con 0. Silpa e Pianezza spareggeranno per il secondo posto libero nelle finali.