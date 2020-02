Carlot-ta e Barbaglia chiudono "Musica oltre i muri"

CASALE - L'incantevole e raffinata cornice del Salone Vitoli del Museo Civico di Casale ha ospitato sabato scorso 15 febbraio lo spettacolo “Stereodramma: storie orientate, attorno al muro”, concerto raccontato fatto di parole e musica promosso e organizzato dall'Associazione Culturale VitaminaT con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Casale Monferrato, che ha visto protagonisti la musicista Carlot-ta e lo scrittore e narratore Alessandro Barbaglia.

Si è chiuso così il programma di “Let's Rock: musica oltre i muri”, il cartellone di eventi musicali e artistici di VitaminaT per la stagione 2019-2020, che a partire dallo scorso ottobre ha portato in scena il tema del muro in omaggio al trentennale della caduta del muro di Berlino: un tema che è stato declinato in molteplici significati e dal quale è scaturita una lunga riflessione musicale sviluppata da tutti gli ospiti che si sono esibiti nel corso della manifestazione, abbracciando generi e contenuti molto diversi in una rassegna complessiva di altissimo livello.