Cadono calcinacci dall’ex molino Moccagatta

NOVI LIGURE - Agenti della Polizia municipale, vigili del fuoco, operai e tecnici del Comune coordinati sul posto dal vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Diego Accili, sono impegnati a mettere in sicurezza l’area di via Edilio Raggio, nel centro di Novi Ligure, interessata dalla caduta di calcinacci da facciata e cordolo che sorregge la grondaia dell’ex molino Moccagatta. A causa del forte vento, si è staccato anche un pezzo di grondaia in latta ed è finito in strada. L’immobile, altro una quindicina di metri, è fatiscente e inutilizzato da anni dopo la cessazione dell’attività del Molino Moccagatta.

I vigili del fuoco sono saliti con le autoscale a rimuovere le parti ancora pericolanti ed è stata transennata l’area del marciapiedi e degli stalli di sosta davanti al fabbricato, che si trova di fronte alla sede della Cri di Novi e a poche decine di metri dall’ospedale ‘San Giacomo’.

L’obiettivo è mettere in sicurezza l’area senza restringere la carreggiata di via Edilio Raggio. Attualmente l’immobile è gestito da un curatore, già avvisato per procedere alla messa in sicurezza di sua competenza.