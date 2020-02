Tari: nessuna sanzione per il pagamento ritardato della prima rata

ALESSANDRIA - A seguito dei provvedimenti di limitazione dell’accesso agli Uffici comunali, conseguenti all’ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Piemonte per il contenimento della diffusione del coronavirus, i pagamenti della prima rata della Tari 2020 effettuati oltre la scadenza stabilita del 28 febbraio, non saranno gravati da sanzioni per ritardato pagamento, né da interessi moratori fino al permanere in vigore dell’ordinanza ministeriale e delle sue eventuali proroghe.