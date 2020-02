«Bus aperti in corsa e pietre: autisti preoccupati»

ALESSANDRIA - Non c’è pace per gli autisti di Amag Mobilità: stando alle segnalazioni dei rappresentanti sindacali William Marrazza, Marco Visentin e Massimiliano Carlando, infatti, «c’è un grave problema inerente la sicurezza del servizio e dei passeggeri». E, sull’argomento, il consigliere comunale Francesco Gentiluomo (M5S) ha presentato un’interrogazione.



Ma di cosa si tratta? «Diversi autisti hanno evidenziato che, durante il servizio, viene perpetrato quotidianamente e in diverse fasce orarie lo sblocco della sicurezza delle porte sui bus, da parte di gruppi di ragazzini, sia durante la fermata, sia quando il mezzo è ancora in movimento. In quest’ultimo caso - spiegano - entrano in funzione i sistemi che fanno frenare bruscamente il mezzo, mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti i passeggeri».

Tutto ciò, in particolare, avviene sui mezzi delle linee 2 e 3. Che vengono fatti oggetti anche (di nuovo) di lanci di pietre...