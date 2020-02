Caritas, non si fermano i servizi per le persone più fragili

ALESSANDRIA - È grande l’impegno quotidiano delle associazioni di carità e di tanti volontari a supporto dei più fragili: al di là della preparazione di pranzi e cene, c’è chi va in giro la notte a donare coperte e vivande, chi assiste negli ostelli le persone - uomini e donne - che possono così trovare un tetto e dei locali caldi, c’è chi fa acquisti di generi di prima necessità e medicine e li porta nelle abitazioni. In tempo di ‘emergenza coronavirus’, però, cosa succede?

Salvo diverse indicazioni, il Centro di Ascolto così come gli altri servizi di Caritas Alessandria rimangono aperti e continuano a svolgere la loro opera. «È anche il segno della nostra responsabilità verso gli ultimi in un momento in cui, con estrema facilità, proprio loro possono essere additati come causa delle paure», spiega Giampaolo Mortara, direttore dell’organismo pastorale della Diocesi di Alessandria.