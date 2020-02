Cavanna, Proteo, Yupro: la Cina mai così vicina

NOVI LIGURE — L’ingegner Luigi Cavanna è un imprenditore di Novi Ligure che conosce bene la Cina e i cinesi, perché dal 2007 ha scambi commerciali e di lavoro con importanti imprenditori pubblici e privati dell’estremo Oriente.

Oggi, perciò, si dice più preoccupato dell’isteria con cui in Italia si sta affrontando l’emergenza coronavirus che degli effetti che il Covid 19 può procurare. Secondo lui, questa epidemia «è poco più che un’influenza».

Nel suo ruolo di presidente della Yupro Italia e di amministratore delegato della Proteo, società per azioni con sede a Novi Ligure che hanno scambi commerciali e di tecnologie con la Cina, Cavanna spiega: «In Cina la situazione è sotto controllo. Ci sono stati problemi nei mesi scorsi, perché hanno chiuso le autostrade e per questo risultava difficile far partire i prodotti che dovevano arrivare. Ho qualche timore per il futuro, però, perché temo ripercussioni che adesso non ci sono ancora state».

