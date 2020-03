Aiop: "Pronti a mettere in rete le nostre 36 strutture"

ALESSANDRIA - La federazione piemontese di Aiop - Associazione Italiana Ospedalità Privata mette a disposizione del sistema sanitario la propria rete composta da 36 strutture per combattere l'emergenza coronavirus.

Gli operatori della sanità privata, dunque, si dichiarano pronti a porre in atto "tutte le azioni che saranno ritenute utili ed efficaci per contrastare il propagarsi del virus e prestare le cure più efficaci ai nostri cittadini".

"Siamo consapevoli che combattere questo virus significhi un grosso impegno, che coinvolge a ogni livello tutti gli operatori della sanità - spiega il presidente di Aiop Piemonte, Giancarlo Perla - E' per tale motivo che siamo completamente disponibili, quali aziende facenti parte del servizio sanitario nazionale, a mettere in rete le nostre strutture per decongestionare gli ospedali pubblici e gestire pazienti anche gravi nei nostri posti letto di Rianimazione, di acuzie o anche di post acuzie in ipotesi di malati cronici".