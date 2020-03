"Situazione anomala, sfruttiamola per aggiungere benzina"

ALESSANDRIA - La situazione è molto incerta, il calendario ufficializzato ieri per ora continua ad essere quello defintivo, ma anche all'Alessandria hanno imparato a cambiare programmi in corsa. "Fino a domenica sera avevamo progettato un tipo di lavoro come sel'8 marzo si tornasse in campo, ieri abbiamo saputo, tutti, che avremmo potuto ricalibrare la preparazione su due settimane e ci siamo adeguati". Stefano Bortolan e Alessandro Scaia, i due preparatori dell'Alessandria, stanno sfruttando queste pause trasformandole in una sorta di miniritiro e aumentando i carichi. "Tutta benzina che mettiamo nelle gambe per le 11 gare in 41 giorni, in cui non avremo più una settimana tipo - aggiunge Bortoloan - con tempi ridotti per il lavoro di scarico e già con la partita successiva nel mirino. Che sia una fase molto anomala lo sappiamo, con inevitabili incognite: non giocare non aiuta, ma questo vale per tutte le formazioni".

Oggi ripresa a Centogrigio, con una parte centrale di tattica e Gregucci a chiedere, insistentemente, "più aggressività": soprattutto ai centrocampisti, ma in generale a tutta la squadra. Grande lavoro sugli inserimenti, la spinta dei quinti di centrocampo invitati a sganciarsi, stare alti, anche rischiando qualcosa, per recuperare palloni da cui possono nascere ripartenze determinanti.

Poi tutto il gruppo (ad eccezione di Eleuteri, Gonnelli e Dossena, che hanno lavorato a parte) di nuovo 'sotto torchio' dei preparatori. "Sfruttiamo questo periodo per alzare ancora di più il livello di condizione del gruppo, sicuramente migliorato nelle ultime gare, ma ancora con margini di crescita. E, al tempo stesso, approfittiamo per recuperare gli acciaccati, perché quando ripartiremo, servirà avere la rosa al completo e in salute. Anzi, sarà cruciale e farà la differenza". Il problema di Dossena? "Se ci fosse stata la gara domenica, probabilmente sarebbe stato quasi subito in gruppo. Abbiamo ancora qualche giorno per non forzare, possiamo dire che sia per Gonnelli, sia per Eleuteri siamo agli sgoccioli e il momento del rientro si avvicina".

Anche la serie C è in attesa di capire quali saranno i nuovi provvedimenti del Governo su indicazione del Comitato scientifico: la lunga volata dal 15 marzo al 26 aprile o, almeno, parte di essa potrebbe svolgersi a porte chiuse, ma rispettando le date stabilite ieri.

L'Alessandria, intanto, ha fermato tutta le attività del settore giovanile fino all'8 marzo.