Straneo e Stefani ai Mondiali di mezzamaratona

ALESSANDRIA - Valeria Straneo ed Elisa Stefani in azzurro ai Mondiali di mezzamaratona. Su cinque atelte scelte dai tecnici federali, una straordinaria doppietta per la nostra provincia: pochi minuti fa è stato ufficializzato l'elenco dei dieci convocati, diramato dalla Federazione italiana atletica leggera, cinque uomini e cinque donne, che parteciperanno alla gara per il titolo iridato a Gdynia, in Polonia, il 29 marzo.

Valeria ha conquistato, due settimane fa, il suo quarto scudetto sulla distanza, nella gara a Verona, in cui Stefani si è classificata sesta assoluta e quinta fra le italiane. Per la valenzana, che gareggia per Brancaleone Asti, una chiamata che sottolinea i grandi risultati nell'ultimo anno, anche nella maratona.

Straneo è alla ricerca del tempo per le Olimpiadi di Tokyo: in aprile correrà la gara che deve darle il via libera per uno dei tre posti riservati ad ogni nazionale.