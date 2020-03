Cirio da Conte: "Chiediamo misure urgenti per l'economia"

ROMA - Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sta per incontrare insieme agli altri governatori il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Tema, misure urgenti per l'economia: "Servono misure e concrete e veloci per le aziende - le parole di Cirio - Come ad esempio la cassa integrazione in deroga per le aziende con meno di sei dipendenti o, anche, aiuti alle famiglie, perché tenere le scuole chiuse metterà in genitori in difficoltà".