Coronavirus: i chiarimenti del sindaco di Ovada

OVADA - Questa la dichiarazione ufficiale del sindaco di Ovada, Paolo Lantero, a proposito del caso di Covid-19 in città. "Cari Concittadini proprio in questi minuti ho avuto la conferma che ad oggi non c’è nessun caso di CoVid 19 nella popolazione Ovadese. È presente un caso positivo al coronavirus nel nostro ospedale, gestito con tutte le garanzie e professionalità del caso, proveniente dall’ospedale di Novi Ligure nella normale ottica di rete ospedaliera. Atteniamoci alle disposizioni della Presidenza del Consiglio che trovate sul sito del Comune. Continuerò a aggiornarvi nelle prossime ore". Nel frattempo dal sito istituzionale del Comune è possibile scaricare il vademecum realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria per il contenimento del contagio da Covid -19: misure igieniche generali, che sono state emanate dal Consiglio dei Ministri e sono valide per tutto il territorio nazionale. "Qualora dovessimo avere aggiornamenti su misure più stringenti - aggiunge Lantero - emanate dalla Regione o dallo Stato ne daremo tempestiva comunicazione".