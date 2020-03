Unità di crisi anche in Comune

ALESSANDRIA - Il Comune di Alessandria ha costituto una Unità di coordinamento interna in merito all’emergenza coronavirus. È composta da sindaco (in sua sostituzione, il vice), assessore alla Protezione civile e alla Salute, assessore alle Finanze , dirigente del Settore Sanità e Protezione civile, Servizio prevenzione e protezione, Ufficio stampa.

«Si tratta di una iniziativa che abbiamo voluto assumere per gestire questa emergenza al meglio delle nostre possibilità - spiega l’assessore Paolo Borasio - Vogliamo essere vicini ai cittadini in questo momento difficile per la nostra comunità e offrire tutto il supporto necessario. Questa unità sarà un anello di congiunzione con l’Unità di crisi regionale e con la Prefettura».

I cittadini che hanno necessità di informazioni, indicazioni e approfondimenti sull’emergenza possono scrivere una mail all’indirizzo covid19@comune.alessandria.it. Per qualunque necessità, è possibile rivolgersi inoltre alla Protezione civile allo 0131 512611 o al Comando di Polizia municipale allo 0131 316611. Numeri d’emergenza regionali sul coronavirus 800 192020 (per richieste di carattere sanitario) e 800 333444 (informazioni non di carattere sanitario).