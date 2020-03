Due positivi in ospedale, il sindaco attiva il Coc

ACQUI TERME - È stata trasferita all’ospedale di Tortona il primo caso positivo al Covid 19 registrato ad Acqui Terme: una donna ovadese di 78 anni è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione del “Mons. Galliano” e trasferita nella sera di giovedì 5 marzo a Tortona, nella struttura ospedaliera piemontese interamente dedicata all’emergenza coronavirus. La donna era entrata in struttura per una frattura al polso e solo successivamente ha mostrato i sintomi legati al Covid 19.



Due positivi all’ospedale “Mons. Galliano”

Stamattina è risultato positivo un uomo di circa 60 anni proveniente dall’Acquese, attualmente ricoverato: la persona si è presentata alla tenda pre-triage con una serie di sintomi legati al coronavirus, è stato prontamente isolato e sottoposto al tampone, risultato positivo. Immediatamente gli operatori sanitari hanno posto in essere i provvedimenti del caso.

Nel pomeriggio è risultata poi positiva al test anche una donna di circa 60 anni, proveniente da fuori Acqui Terme, che presentava una sintomatologia influenzale: entrambi i pazienti al momento sono stabili e il nosocomio risulta aperto e completamente operativo.

Il sindaco ha firmato l’ordinanza per l’apertura del Coc

Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini con un’ordinanza firmata ieri sera alle 19 ha attivato il Coc - Centro operativo comunale formato da tecnici di vari settori per la situazione legata all'emergenza sanitaria. L’attivazione del Coc è una misura che ha l’obiettivo di monitorare la situazione sanitaria nel territorio acquese in maniera coordinata e per garantire la corretta informazione alla popolazione sugli sviluppi in atto.