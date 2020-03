Sospetto contagiato passa per la clinica, chiusa precauzionalmente la Medicart

VALENZA - A causa di un " probabile contagio" da coronavirus - ma non ancora confermato dall'Iss - da parte di una persona che sarebbe transitata dal Centro Cardiologico e Polispecialistico Medicart di Valenza, è stata sospesa l'attività (a scopo puramente preauzionale per una settimana) della struttura di Valenza, situata in via del Castagnone.