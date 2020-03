Barbero: "Si torna al lavoro ma dobbiamo semplificare le nostre abitudini"

VALENZA - Video di aggiornamento del sindaco di Valenza Gianluca Barbero sulla pagina Facebook del Comune: «Domani si tornerà al lavoro dove si può esercitarlo in condizioni di sicurezza ma questo non vuol dire che non dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Andiamo con le precauzioni necessarie e portando con noi un documento che giustifica la nostra presenza al lavoro, anche solo un tesserino. Cambia però la nostra vita sociale, chiudono (alla sera) ristoranti, bar e pizzerie. Dobbiamo semplificare la nostra vita, aperti i supermercati e gli alimentari ma il buon senso deve normare le nostre abitudini. Manteniamo meno contatti possibili con le persone, laviamoci spesso le mani. Aiutiamo i nostri concittadini più fragili».