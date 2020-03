Il decreto colpisce anche l'Outlet: chiuso nei weekend

SERRAVALLE SCRIVIA — Chiuso l'Outlet di Serravalle Scrivia: oggi la cittadella dello shopping non aprirà i cancelli in ottemperanza al decreto che impone la "zona rossa" anche in provincia di Alessandria. Secondo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, infatti, «nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati».

Sul sito della McArthurGlen, la società proprietaria dell'Outlet, è stata confermata la chiusura per la giornata di oggi, domenica 8 marzo. In base al decreto, sarà possibile aprire dal lunedì al venerdì.