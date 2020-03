Stazione ferroviaria blindata dalla Polfer, controlli a tappeto

ALESSANDRIA - "Dovrei partire, devo andare in Puglia per raggiungere mio marito": prima ha chiesto in biglietteria, poi si è rivolta alla Polizia Ferroviaria impegnata nei controlli in Stazione. Nonostante le sue insistenze, la signora dovrà rimanere in Alessandria. E se il marito dovesse raggiungerla in città, come hanno spiegato i poliziotti, non potrà più ripartire.

Poco dopo si avvicina un extracomunitario, con un piccolo carrello, di quelli usati per riporre gli acquisti: "Devo andare a Milano", spiega al poliziotto. "Qual è il motivo?". Risposta: "Devo andare a fare la spesa". Immediato l'invito ad uscire dalla Stazione ferroviaria.

Gli agenti della Polfer in prima linea, impegnati nei controlli affinché venga rispettato il Decreto Ministeriale che qualcuno, a quel che sembra, cerca ancora di forzare. Sul punto viene da chiedersi che cosa nel "dobbiamo rimanere a casa, non si può uscire dalla Provincia se non per gravi motivi o per lavoro" non sia chiaro.