Accordo Lega Pro - Aic: stop fino al 20 marzo

ALESSANDRIA - Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli lo ha anticipato poche ore fa in una intervista a Il Piccolo. Adesso c'è la firma dell'accordo tra la terza serie nazionale e l'Assocalciatori per la sosta delle attività fino al 20 marzo.

Dunque sono dieci i giorni in cui non ci saranno sedute di preparazione. "Durante questo periodo - ribadisce Ghirelli - non saranno permesse attività sportive e anche di allenamento". Il documento prevede la possibilità di ridurre la durata della pausa, "ma soltanto con l'accordo dei calciatori". La sosta definita nell'intesa, fa ancora notare il presidente della C, "permetterà ai tesserati di beneficiare delle ferie previste dall'accordo collettivo, che può essere loro applicato in ossequio alle disposizioni urgenti adottate dal Governo".

Il testo sottoscritto da Lega Pro e Aic puntualizza che "in questo periodo (fino al 20 marzo, ndr) i tesserati dovranno osservare tutte le restrizioni previste dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo, anche per gli spostamenti". In particolare evitare movimenti in entrata e uscita dal luogo di dimora o domicilio nel comune dove ha sede l'attività lavorativa, o dal luogo, se diverso, in cui abitano effettivamente, salvo ipotesi legate a situazioni di necessità o motivi di salute. Valgono anche gli obblighi di restare nella propria abitazione in caso di febbre superiore a 37,5 gradi, limitando al massimo i contatti sociali, e contattare il medico curante, e non uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al coronavirus.