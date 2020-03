Fai il tampone: la canzone per sdrammatizzare l'emergenza

Costretto tra le mura della sua abitazione, il casalese Francesco Bardella, 36anni, ha scelto di esorcizzare così la paura del momento legata all'emergenza coronavirus. Imbracciata la chitarra, ecco una strofa della cover di "Fai Rumore" di Diodato: "Fai il Tampone".

Le limitazioni per i cittadini sono in vigore da pochi giorni eppure sono diverse le circostanze, come questa, in cui alcuni riescono nei modi più disparati a dare spazio alla loro creatività.