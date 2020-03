Casale si mobilita nella lotta: dopo l'iban il crowdfunding

CASALE - Dopo l'iban predisposto dal Comune di Casale Monferrato (IT80Q0503422601000000001586 per il quale si può donare indicando nella causale Emergenza CoronaVirus) anche il più grande gruppo Facebook della città scende in campo a contrasto dell'emergenza, a supporto dell'ospedale Santo Spirito.

«L'idea è stata di Daniela Flores che mi ha scritto ieri sera un messaggio privato: perchè non utilizzare il nostro gruppo, "Sei di Casale Monferrato se... (senza limitazioni)" per aiutare l'ospedale? - spiega Alessandro 'Chicco' Mazzanti, uno degli admin - Nasce così, in pochi minuti "Ospedale Santo Spirito VS Corona Virus" su GoFoundMe».

L'obiettivo in favore del nosocomio cittadino è ambizioso: raccogliere 20mila euro. La risposta però è stata immediata. Oltre 2000 euro in poco meno di 12 ore.

«Quanto raccolto andrà a confluire sull'Iban del Comune ma chiederò di vedere in cosa verranno investiti. Non avevo dubbi nella generosità dei casalesi. Raggiungessimo i 20mila rapidamente apriremmo un'altra sottoscrizione».

Per contribuire basta andare al link e seguire le istruzioni.