Parchi e cimitero chiusi, ma il mercato si farà

CASTELLAZZO - Chiusi tutti i parchi giochi comunali all'aperto e il cimitero. Il mercato settimanale, sabato mattina, si svolgerà regolarmente, in piazza Vittorio Emanuele, "ma per i soli generi alimentari, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale". Lo ha stabilito l'Unità comunale di crisi di Castellazzo, istituita con decreto dal sindaco Gianfranco Ferraris, e presieduta dal vicesindaco Giuseppe Romano, di cui fanno parte la responsabile del servizio tecnico e di protezione civile, il responsabile della Polizia locale, il coordinatore del gruppo comunale Protezione civile, il referente di Castellazzo Soccorso, il comandante della stazione Carabinieri e i medici di base.

"La situazione attuale nel nostro territorio - scrive il vicesindaco - non presenta casi conclamati di infezione, tuttavia sono state riferite problematiche degne della massima attenzione in relazione a persone attualmente in cura al proprio domicilio".

Oltre all'invito a restare a casa e un richiamo ai genitori perché facciano osservare ai figli questa regola, anche una specifica sugli esercizi commerciali. "Quelli che ancora possono aprire devono attenersi alle regole, pena la chiusura", annunciando controlli serrati.

Dall'Unità di Crisi un invito a tutta la popolazione a segnalare casi di persone "in difficoltà nell'approvvigionamento di generi di prima necessità e farmaci". Tre i numeri uitili 0131272821 (Comune), 800-192020 (emergenza sanitaria) e 800-333444 (informazioni di carattere non sanitario).