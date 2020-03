Croce Verde e Croce Rossa insieme contro l'emergenza: Covid Zone in via Boves

ALESSANDRIA - Croce Verde e Croce Rossa insieme nella battaglia contro il coronavirus, avamposto di una guerra che hanno iniziato a combattere a fine gennaio, attrezzandosi con dispositivi di sicurezza d'alto livello e creando una Covid-19 Zone in via Boves per la decontaminazione delle ambulanze (ora la struttura è utilizzata anche da altri), oltre che di medici, infermieri autisti. Tutti, ognuno col proprio compito, lavorano giorno e notte per affrontare una delle peggiori emergenze degli ultimi anni. Servizio completo su Il Piccolo in edicola.